На Бакинской фондовой бирже за сутки заключены сделки на более чем 31 млн манатов

10 октября 2018 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже накануне прошли операции с ценными бумагами на общую сумму более чем 31 миллиона манатов.

Основная часть операций пришлась на размещение облигаций министерства финансов страны на 30,5 миллиона манатов. Всего было продано свыше 300 тысяч облигаций - 49 113 облигаций на 4,9 миллиона манатов были куплены по цене 101,8035 маната за облигацию, 245 932 облигации на 25 миллионов манатов - по цене 101,8365 маната, пять тысяч облигаций на 500,9 тысячи манатов - по цене 100,1817 маната.

В рамках РЕПО-операций с облигациями министерства финансов были заключены сделки на один миллион манатов.

На вторичном рынке акций участники рынка заключили 626 сделок на 1092 маната. В сделках участвовали акции ОАО “Baki Sernisin”, Балакенского консервного завода, ОАО “Meiset Mallari”, OAO “Baki-ANM” и OAO “AZMETKO”.

На вторичном рынке облигаций были заключены три сделки по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR на общую сумму 3 033,6 долларов.

Облигации были куплены по цене 1 011,2 доллара каждая.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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