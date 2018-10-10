Какие налоговые послабления ожидают предпринимателей в Азербайджане? (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате расширения налогооблагаемой базы и определения сферы деятельности субъектов предпринимательства будут созданы условия для того, чтобы упрощенным налогообложением пользовалось только малое предпринимательство.

Об этом сказал министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров накануне в ходе прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвящённого итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

"Для поддержки развития предпринимательства и повышения доступности бизнеса подготовлены предложения по снижению ставки упрощенного налога, предоставлению временных налоговых льгот в сфере розничной торговли и для развития безналичных платежей, освобождению от налогов дивидендов мелких предпринимателей, ведущих учет доходов и расходов, также предлагается вычет из доходов определенной части некоммерческих расходов налогоплательщиков, включая пожертвования, выделяемые на сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта", - сказал министр.

Джаббаров подчеркнул, что особое место в пакете предложений занимает реформа снижения фискальной нагрузки на заработную плату, подготовленная по поручению главы государства.

“Во многих случаях высокая нагрузка социального страхования и высокая налоговая нагрузка на заработные платы приводит к тому, что предприниматели прибегают к практике выплат неофициальных заработных плат. Такое положение является одной из главных причин расширения “теневой экономики”. Несмотря на проведение административных мероприятий, этот проблема остается”, - сказал министр.

Главная цель реформы, продолжил он, создание экономической мотивации у предпринимателей, чтобы они оформили существующие трудовые отношения, предоставляли дополнительный толчок развитию ненефтяного сектора и создавали новые рабочие места.

“Надеемся, что в результате этой реформы уровень неофициальной занятости снизится и у предпринимателей возрастет экономический интерес оформлять трудовые отношения. Этот процесс окажет свое положительное влияние на экономический рост”, - сказал Джаббаров.

Министр отметил, что реформы в налоговой сфере, проводимые для повышения привлекательности бизнес-среды мероприятия, формирование налогового администрирования на основе информационных технологий внесут свой вклад в развитие предпринимательства и эффективное сотрудничество бизнеса и налоговых органов во имя развития страны.

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