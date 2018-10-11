Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил с начала года почти 3,5 млн пассажиров

11 октября 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – За первые девять месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,49 миллиона пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 10 процентов.

Как говорится в сообщении аэропорта, распространенном в четверг, на долю Национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 1,512 миллиона пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 345 тысяч пассажиров.

Всего с начала года на международных рейсах было обслужено три миллиона пассажиров (86 процентов от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 34 процента, а Buta Airways – 11,5 процента от общего числа международных пассажиров.

В десятке авиакомпаний по международному пассажиропотоку в сентябре, помимо AZAL и Buta Airways, также вошли FlyDubai, Turkish Airlines, Air Arabia, «Аэрофлот», UIA (Международные авиалинии Украины), Qatar Airways, Utair, Iraqi Airways, Lufthansa и S7 Airlines, которые суммарно обслужили 143 тысячи пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых популярных международных направлений в сентябре возглавили Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Шарджа, Тегеран, Багдад, Тбилиси, Анталья и Тель-Авив. По этим направлениям совершили полеты 247 тысячи пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев была удостоен максимальной оценки «5 Звезд» от престижной аудиторской компании Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

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