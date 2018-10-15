Россия поставит в Узбекистан "кореновскую" сгущёнку

15 октября 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с заместителем главы администрации Джизакской области Улугбеком Эгамовым посетила Краснодарский край, передаёт "Подробно.uz".

В ходе визита представителям кубанских предприятий удалось договориться с узбекскими компаниями о поставках своей продукции.

Вице-губернатор края Сергей Болдин отметил, что Джизакская область стала первым регионом Узбекистана, направившим делегацию в Краснодарский край.

«Убежден, что благодаря предстоящему форуму межрегионального сотрудничества и обмену визитами в дальнейшем будут расширены сферы взаимодействия и, как следствие, увеличены показатели внешней торговли. Товарооборот между республикой и краем пока небольшой – в 2017 году он составил 54 миллиона долларов, однако эта цифра растет», – подчеркнул заместитель главы Кубани.

Краснодарскому краю особенно интересен опыт Узбекистана в развитии текстильной промышленности.

Перед встречей узбекская делегация, в которую вошли представители бизнеса, посетила текстильную и плодо-овощную оптовые базы в Краснодаре, Кореновский молочно-консервный комбинат. Также в рамках визита гости встретились с руководством краевой торгово-промышленной палаты.

«Кубанским предприятиям удалось не только наладить первые двусторонние контакты, но и договориться о дальнейших долговременных партнерских отношениях с узбекскими компаниями, а с некоторыми из них – уже и о поставках продукции», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что первый форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана состоится 19 октября в Ташкенте.

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