На баланс Азербайджанской промышленной корпорации приняты активы на полмиллиарда манатов

15 октября 2018 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В уставный фонд ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) уже приняты активы предприятий на 530 миллионов манатов.

Об этом в понедельник на мероприятии по итогам проведенного под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабмина, посвященного итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, сказал генеральный директор АПК Камран Набизаде.

По его словам, уже определена рыночная стоимость активов предприятий, которые должны в рамках первого транша перейти на баланс АПК. Совокупный объем этих активов составляет 668 миллионов манатов. На сегодня на баланс корпорации уже приняты активы на 530 миллионов манатов и продолжается работа по приему оставшихся активов на 138 миллионов, добавил Набизаде.

"Работами по оценке активов занимаются местные специалисты. Наша задача - рационально использовав данные активы, внести еще больший вклад в экономическое развитие страны. В настоящее время на балансе нашей корпорации функционирует 17 предприятий, где внедрена система корпоративного управления и соответствующая система учета", - добавил он.

(Автор: Илькин Шафиев)

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