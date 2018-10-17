Золотовалютные резервы Узбекистана вновь сократились

17 октября 2018 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К 1 октября 2018 валовые золотовалютные резервы Узбекистана сократились до 25,49 миллиарда долларов, что на 489 миллиона долларов ниже показателя на 1 августа (26,87 миллиарда), сообщили в Центральном банке Узбекистана.

Согласно информации, 12,4 миллиарда долларов приходится на активы в иностранной валюте, а 13,95 миллиарда – на монетарное золото.

А чистые золотовалютные резервы за указанный период составили 25,49 миллиарда долларов против 25,98 миллиарда долларов 1 октября.

Показатели

01.01.2018

01.04.2018

01.07.2018

01.09.2018

01.10.2018

I. Валовые золотовалютные резервы

28 076,9

28 494,0

27 660,5

26 870,8

26 407,3

1. Активы в иностранной валюте

14 042,8

14 517,2

13 818,3

12 927,2

12 454,4

2. Монетарное золото

14 034,1

13 976,8

13 842,2

13 943,6

13 953,0

II. Чистые золотовалютные резервы

26 567,5

27 086,7

26 648,9

25 983,0

25 494,5

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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