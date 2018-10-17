Золотовалютные резервы Узбекистана вновь сократились

БАКУ /Trend/ - К 1 октября 2018 валовые золотовалютные резервы Узбекистана сократились до 25,49 миллиарда долларов, что на 489 миллиона долларов ниже показателя на 1 августа (26,87 миллиарда), сообщили в Центральном банке Узбекистана.
Согласно информации, 12,4 миллиарда долларов приходится на активы в иностранной валюте, а 13,95 миллиарда – на монетарное золото.
А чистые золотовалютные резервы за указанный период составили 25,49 миллиарда долларов против 25,98 миллиарда долларов 1 октября.
|
Показатели
|
01.01.2018
|
01.04.2018
|
01.07.2018
|
01.09.2018
|
01.10.2018
|
I. Валовые золотовалютные резервы
|
28 076,9
|
28 494,0
|
27 660,5
|
26 870,8
|
26 407,3
|
1. Активы в иностранной валюте
|
14 042,8
|
14 517,2
|
13 818,3
|
12 927,2
|
12 454,4
|
2. Монетарное золото
|
14 034,1
|
13 976,8
|
13 842,2
|
13 943,6
|
13 953,0
|
II. Чистые золотовалютные резервы
|
26 567,5
|
27 086,7
|
26 648,9
|
25 983,0
|
25 494,5
(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @FDolukhanov
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