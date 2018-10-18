Узбекистан внедрит российский опыт в сфере венчурного инвестирования

18 октября 2018 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация администрации города Ташкента приняла участие на форуме «Открытые Инновации» в Москве, передаёт "UzDaily.uz" со ссылкой на пресс-службу столичной администрации.

В течение первого дня форума были проведены деловые встречи с несколькими представителями мира технологий, в частности фондом «Сколково» и российским Фондом развития интернет инициатив. Фонд развития интернет-инициатив «ФРИИ» – фонд венчурных инвестиций с объёмом 92 миллиона долларов. Учреждён Агентством стратегических инициатив по предложению президента России Владимира Путина. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов правового регулирования венчурной отрасли. На сегодняшний день «ФРИИ» имеет 338 компаний в инвестиционном портфеле.

В ходе встречи были проведены переговоры с представителями Фонда, где стороны договорились о внедрении российского опыта в сфере венчурного инвестирования, создания инновационной инфраструктуры и участии узбекских стартапов в образовательных программах фонда.

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