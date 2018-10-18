Российская компания начала строительство в Узбекистане крупнейшего в Центральной Азии цементного завода

18 октября 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российский холдинг "Евроцемент груп" начал строительство в Узбекистане крупнейшего цементного завода в Центральной Азии, передаёт "Подробно.uz".

Согласно информации, 17 октября на площадке АО "Ахангаранцемент" был заложен камень в основание нового цементного завода. Строительство объекта переходит в активную стадию. Суммарные инвестиции в проект составляют более 160 миллионов долларов.

"Новое предприятие станет ключевым звеном кластера стройматериалов, который мы создаем на базе "Ахангаранцемент ", и самой масштабной инициативой в рамках этого проекта. Мощность завода – 3 миллиона тонн цемента в год, а первые партии продукции с него республика получит уже в середине 2020 года. Это производство станет флагманом цементной промышленности и мощной поддержкой роста экономики Узбекистана", – сказал президент холдинга "Евроцемент груп" Михаил Скороход.

Это будет крупнейшее в Центральной Азии и самое современное предприятие в СНГ с полной автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду.

На церемонии закладки камня в основание нового завода председатель правления "Узстройматериалы" Ботир Зарипов и Михаил Скороход подписали и запечатали в памятную капсулу послание будущим поколениям, которое будет открыто через 20 лет, в октябре 2038 года.

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