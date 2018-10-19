Почтовый оператор Азербайджана увеличил число платежных карт

БАКУ /Trend/ - Число платежных карт ООО Azerpoct в августе-сентябре 2018 года выросло почти на пять процентов и превысило 120 тысячи единиц, сказали Trend в четверг в ООО.

Согласно данным Azerpoct, за прошедший период число карт увеличилось более чем на пять тысяч единиц.

Azerpoct является принципиальным членом международной платежной системы MasterCard. В 2011 году Azerpoct начал проект сертификации в MasterCard по эмиссии карт, а также ATM-эквайрингу.

"На днях международная платежная система Mastercard провела третью ежегодную встречу с партнерами в стране, в рамках которого достижения Azerpoct по итогам прошлого года были отмечены наградой", - сказали в ООО.

Почтовый оператор приступил к оказанию финансовых услуг в 2012 году в соответствии с лицензией Центрального банка Азербайджана. В настоящее время свыше 1,2 тысячи отделений почтовой связи ООО предоставлена возможность оказания всех видов банковских услуг (за исключением выдачи кредитов и привлечения депозитов) на основании лицензии Центробанка.

С начала текущего года оператор ввел в строй 31 банкомат, и их общее число достигло 61. Для сравнения, только по итогам 2017 года почтовым оператором было установлено 13 банкоматов. Также с сначала года было сдано в эксплуатацию свыше 500 POS-терминалов, общее число которых достигает 700 единиц. POS-терминалы Azerpoct установлены преимущественно в почтовой сети и в некоторых телекоммуникационных узлах Aztelekom.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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