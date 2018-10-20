Азербайджан может предоставить Пакистану крупный кредит

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов выделить Пакистану кредит в размере 100 миллионов долларов на решение энергетических вопросов страны.

Как сообщают пакистанские СМИ, данный вопрос, а также вопрос поставок азербайджанской нефти и нефтепродуктов в эту страну был обсужден в ходе встречи между послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде и министром информации и телерадиовещания Пакистана Фавадом Хоссейном в Исламабаде.

В ходе встречи азербайджанский посол также выразил интерес страны к усилению сотрудничества с Пакистаном в сфере информации и медиа.

В свою очередь Хоссейн отметил заинтересованность своей страны к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере туризма.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами по итогам января-сентября текущего года составил 8,34 миллиона долларов, из которых большая часть пришлась на экспорт пакистанской продукции в Азербайджан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 22,46 процента.

(Автор: Илькин Шафиев)

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