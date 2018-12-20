Орхан Мамедов: Сотрудничество с BP позволит сформировать более крепкую платформу для новых инициатив в сфере МСБ в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество с компанией BP позволит сформировать более крепкую платформу для реализации новых инициатив в сфере малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов в ходе церемонии подписания меморандума взаимопонимания между агентством и BP.

Меморандум предусматривает поддержку развития малого и среднего предпринимательства в стране.

Мамедов отметил, что возглавляемое им Агентство высоко оценивает сотрудничество с BP, которая за все время своего присутствия в Азербайджане дала толчок устойчивому развитию в стране не только в энергетическом секторе, но и в развитии малого и среднего предпринимательства.

«BP - лидер по инвестициям в нашей стране, также является одним из важных заказчиков в секторе малого и среднего бизнеса. С этой точки зрения мы заинтересованы в расширении участия BP в секторе малого и среднего предпринимательства в Азербайджане. Компания BP также известна своей активной деятельностью в социальных проектах в странах, где она действует», - сказал Мамедов, добавив, что BP является примером в реализации этих принципов в Азербайджане.

Глава агентства добавил, что в будущем агентство и BP продолжат сотрудничество для развития ненефтяного сектора и продвижения кластеризации.

Говоря о развитии МСБ в стране, Мамедов подчеркнул, что развитие предпринимательства, в особенности малого и среднего бизнеса, всегда находится в центре внимания экономической политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Создание, по инициативе главы государства, Агентства развития малого и среднего бизнеса было обусловлено необходимостью организации на современном уровне системы управления в МСБ, добавил он.

"Агентство, несмотря на недолгий период работы, с успехом претворяет в жизнь задачи, поставленные главой государства в этом направлении, и уже приступило к исполнению стратегических проектов. Мы реализуем эти проекты совместно с соответствующими органами и структурами", - сказал Мамедов.

В числе таких проектов Мамедов назвал создание Домов малого и среднего бизнеса, создание сети «Друзья МСБ», которая будут играть ключевую роль развитии диалога между государством и предпринимателями и в построении деятельности на основе потребностей предпринимателей, создание системы обучения в соответствии с требованиями нового времени и другие.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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