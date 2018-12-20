В ноябре в Турции было продано около 90 тысяч объектов недвижимости

20 декабря 2018 21:15 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В каких крупных городах Турции можно приобрести наиболее дешевое жилье?
Бизнес 19 декабря 14:59
Турция намерена увеличить продажу недвижимости иностранцам - Госорган
Бизнес 5 декабря 09:32
В Турции сократилось количество транспортных средств
Турция 4 декабря 14:48
В октябре экспорт Турции вырос более чем на 10%
Бизнес 30 ноября 11:22
Турция намерена увеличить продажу недвижимости иностранцам - Госорган
Бизнес 29 ноября 15:08
В октябре в Турции увеличилась продажа недвижимости
Бизнес 21 ноября 12:40
Лента новостей
Во Франции за месяц протестов пострадали почти три тысячи человек
Европа 01:44
Volkswagen планирует сократить в Германии около 7 тыс. рабочих мест
Европа 01:24
В Германии один человек погиб при наезде машины на остановку
Европа 00:27
В Каспийском море тонет иранское торговое судно
Общество 20 декабря 23:34
Нетаньяху обсудил с Трампом ситуацию в Сирии
Арабские страны 20 декабря 23:22
Британия обвинила Китай в хакерских атаках
Европа 20 декабря 22:49
До конца года в Азербайджане завершится строительство 137 модульных школ
Общество 20 декабря 22:46
В Баку открылась экспозиция старинных кялагаи – вчера, сегодня, завтра (ФОТО)
Культура 20 декабря 22:05
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 20 декабря 22:01