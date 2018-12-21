Президент Узбекистана признан "человеком года" в Азии

21 декабря 2018 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признан "человеком года" в Азии по версии Ассоциации журналистов Азии (AJA). Об этом, как передаёт в пятницу Trend со ссылкой на узбекские СМИ, сообщает южнокорейское издание The Korea Times.

Имена победителей были определены специальным жюри после рекомендаций и оценок членов ассоциации и представителей каждого региона.

Глава Узбекистана стал победителем в номинации «политика». Эта победа была присуждена ему за большой вклад в дело установления мира в Центральной Азии и развитие активного сотрудничества с соседними странами.

Среди других победителей – почетный председатель LG Group Ку Бон Му, известный египетский кардиохирург Магди Хабиб Якоб и тренер сборной Вьетнама по футболу Пак Хан Со.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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