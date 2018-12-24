Озвучена стоимость инвестиционных проектов Узбекистана на 2019 год

БАКУ /Trend/ - В 2019 году Узбекистан освоит вложения на сумму около 7,83 миллиарда долларов в рамках отраслевых инвестиционных проектов.

Об этом, как передаёт в понедельник Trend со ссылкой на узбекские СМИ, говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год».

Согласно документу, в 2019 году предприятия направят 1,5 миллиарда долларов на реализацию инвестиционных проектов. Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) в 2019 году выделит 927,9 миллиона долларов.

Узбекистан намерен освоить 2,31 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов и 2,68 миллиарда долларов иностранных кредитов под государственную гарантию. Объем кредитов коммерческих банков превысит 401,5 миллиона долларов.

В 2019 году 4,15 миллиарда долларов средств будут направлены на строительство новых объектов, 1,45 миллиарда – на модернизацию и реконструкцию.

В нефтегазовой отрасли в 2019 году будет освоено инвестиций на 1,93 миллиарда долларов, в энергетике – 715,2 миллиона долларов, ГП «Навоийский ГМК» - 526,1 миллиона долларов, АО «Алмалыкский ГМК» – 184,6 миллиона долларов, в химической отрасли – 457,1 миллиона долларов, АО «Узметкомбинат» – 117 миллионов долларов.

Общая стоимость проектов в рамках программы составляет 56,02 миллиарда долларов. Ожидаемый остаток на 1 января 2019 года составит 35,66 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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