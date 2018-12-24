Свыше половины экспорта Азербайджана приходится на промышленный сектор - министр

24 декабря 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доля промышленного сектора в ненефтяном экспорте Азербайджана по итогам января-ноября 2018 года достигла 52 процентов, сказал в понедельник министр экономики Шахин Мустафаев на конференции "Грандиозное строительство: Вчера, сегодня и завтра" в Баку, сообщает Trend.

По словам Мустафаева, за последние 15 лет в стране было создано два миллиона новых рабочих мест, из которых 75 процентов пришлись на долю регионов.

"Более чем 70 резидентами промышленных парков в экономику страны было инвестировано свыше пяти миллиардов долларов. Доля частного сектора в ВВП по итогам прошлого года составила 84 процента, в занятости 76 процентов. Общая сумма инвестиций в экономику страны за последние 15 лет достигла 250 миллиардов долларов, половина которых приходится на иностранные инвестиции", - сказал министр.

Свыше 60 процентов инвестиций, по словам министра, было вложено в ненефтяной сектор. Объем внешней торговли страны за указанный период вырос в 5,3 раза, ненефтяная торговля в 4,1 раза.

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