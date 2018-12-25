Стала известна дата принятия новой редакции налогового кодекса Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Новая редакция налогового кодекса Узбекистана будет принята до первого июля 2019 года, передаёт во вторник Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Государственного налогового комитета Олимжон Файзибоев.

«Учитывая сложность перехода, очень много вопросов, интересы налогоплательщиков, сроки сдвинули до первого июля. Чтобы предприниматели и налогоплательщики полгода не были в подвешенном состоянии, внесли очень большое количество изменений в действующий налоговый кодекс», – отметил Файзибоев.

В ноябре Министерство финансов опубликовало для общественного обсуждения проект новой редакции налогового кодекса. Двумя днями позже был опубликован проект нового кодекса, разработанный Национальным агентством проектного управления при президенте Узбекистана.

«Сейчас внедряется концепция налоговой реформы, в ходе внедрения могут возникнуть новые идеи и предложения по усовершенствованию. Мы не хотим утверждать налоговый кодекс сейчас, а потом в ходе имплементации менять его. Наши международные консультанты нам посоветовали внедрять его в будущем году», – заявил первый заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров.

Напомним, что президент Узбекистана подписал закон о поправках в действующий налоговый кодекс 24 декабря.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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