Стала известна дата принятия новой редакции налогового кодекса Узбекистана

25 декабря 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новая редакция налогового кодекса Узбекистана будет принята до первого июля 2019 года, передаёт во вторник Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Государственного налогового комитета Олимжон Файзибоев.

«Учитывая сложность перехода, очень много вопросов, интересы налогоплательщиков, сроки сдвинули до первого июля. Чтобы предприниматели и налогоплательщики полгода не были в подвешенном состоянии, внесли очень большое количество изменений в действующий налоговый кодекс», – отметил Файзибоев.

В ноябре Министерство финансов опубликовало для общественного обсуждения проект новой редакции налогового кодекса. Двумя днями позже был опубликован проект нового кодекса, разработанный Национальным агентством проектного управления при президенте Узбекистана.

«Сейчас внедряется концепция налоговой реформы, в ходе внедрения могут возникнуть новые идеи и предложения по усовершенствованию. Мы не хотим утверждать налоговый кодекс сейчас, а потом в ходе имплементации менять его. Наши международные консультанты нам посоветовали внедрять его в будущем году», – заявил первый заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров.

Напомним, что президент Узбекистана подписал закон о поправках в действующий налоговый кодекс 24 декабря.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекский «Нефтегазинвест» закупит запасные части
Тендеры 17:16
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявляет тендер
Тендеры 17:13
Создан узбекско-индийский центр развития предпринимательства
Бизнес 16:19
Фонд развития цифровой экономики Узбекистана раскрыл подробности внедрения технологии блокчейн (Эксклюзив)
ИКТ 15:10
Узбекистан озвучил приоритетные сферы для привлечения иностранных инвестиций в 2019 году (Эксклюзив)
Бизнес 12:59
Объём торгов на Узбекской товарно-сырьевой биржи снизился
Бизнес 10:50
Лента новостей
В Азербайджане предлагается внести изменения по выплатам страховых взносов обязательного медстрахования
Общество 18:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитализацию "Азерэнержи"
Политика 18:44
Президент Ильхам Алиев присвоил двум сотрудникам минтруда и соцзащиты населения почетные звания
Политика 18:29
Назначен председатель Международного банка Азербайджана
Финансы 18:23
В Гарадагском районе Баку будут ограничения в подаче воды
Общество 18:19
Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются
Политика 18:18
В руководстве Международного банка Азербайджана новое назначение
Бизнес 18:17
Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
Беларусь 18:15
Двое судей Верховного суда Нахчыванской АР могут быть освобождены от должности
Общество 18:10