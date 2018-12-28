Удивительный офис компании Huner Group (ВИДЕО)

Huner Group продолжает удивлять всех не только своей клиентоориентированностью, а также обеспечением комфортных условий труда для работников на самом высоком уровне. Представляем вашему вниманию еще одну инновацию от проекта “Hünər Qüllələri”, бросившего вызов всем строительным зданиям и внесшим новшество в понятие комплексности:

Атмосфера и дизайн интерьера офисов, в которых мы проводим большую часть нашего времени, оказывают прямое влияние на наше настроение. Креативная и уникальная рабочая среда позволяет работникам относиться к работе с большим энтузиазмом и энергией. Учитывая все эти особенности, Hünər Group предлагает своим работникам, занятых в различных сферах деятельности, комфортную рабочую атмосферу в главном офисе, далеком от азербайджанских стандартов. Основной целью компании является создание дружеской рабочей атмосферы путем обеспечения качества работы на самом высоком уровне.

Офис, спроектированный дизайнерской фирмой “Lala Akkiraz Interiors”, не уступает по концепту дизайнам офисов всемирно известных компаний Google, Facebook, Apple. Сразу же при входе в офис, охватывающий площадь размером в 3000 m2, перед вами предстанут просторный вестибюль с естественным освещением и приемная зона прямо по центру. На втором этаже находятся кабинеты, комната для совещаний и зал ожидания для гостей, каждый из которых оформлен в своеобразном дизайне. Оформление всех комнат, включая вестибюль, живыми растениями позволяют ощутить свежесть и мотивы природы. Подбор комфортных диванов и рабочих кресел в ярких цветах придают особую красоту общему интерьеру офиса. Помимо этого в офисе есть кинозал, караоке, игровая комната PlayStation, крытая мини-футбольное поле, баскетбольная площадка и детская игровая комната. Таким образом, играя в настольный теннис, самые последние версии PS игр, а также в футбол и баскетбол на крытой площадке, работники легко могут избавиться от стресса. Находясь в офисе, работники имеют шанс насладиться новинками фильмов в кинозале, оснащенным со специальной аудиовизуальной системой. Так же было учтено удобство работников с маленькими детьми. Таким образом, работники могут по необходимости приводить и оставлять своих детей в игровой комнате, продолжая спокойно заниматься своими делами. Просторный и уютный кафе внутри офиса предназначен для приятного времяпровождения работников офиса и гостей.

Адрес: Баку Белый Город, район Парка

Телефон: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

Web: www.hunergroup.az

Электронная почта: hq@hunergroup.az

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