В Азербайджане будет развиваться женское предпринимательство в различных сегментах агроотрасли (Эксклюзив)

30 декабря 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учитывая государственную стратегию, направленную на рост ненефтяного сектора экономики, предусматривающую, в том числе развитие женского предпринимательства в Азербайджане, мы хотим уделить максимальное внимание аграрной сфере.

Об этом заявила Trend глава Ассоциации женщин предпринимателей Азербайджана Сакина Бабаева.

По словам Бабаевой, согласно задачам Ассоциацией, женский бизнес в ближайшие три года должен охватить все основные сегменты аграрной отрасли.

"Развитие аграрной отрасли в целом является приоритетной задачей государства, и мы считаем, что женский бизнес должен играть не последнюю роль в развитии частного сектора экономики. С этой целью мы намерены реализовать проекты, направленные на поддержку женского предпринимательства в различных сегментах сельского хозяйства, и в первую очередь в сфере земледелия", - сказала Бабаева.

Глава Ассоциации отметила, что с этой целью будут проводиться специальные тренинги и семинары для женщин желающих развивать свой бизнес в этом сегменте аграрной отрасли.

По словам главы Ассоциации, тренинги и семинары проводятся на бесплатной основе.

Согласно статистике, на сегодняшний день в Азербайджане в сфере бизнеса занято свыше 143 тысяч женщин.

Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была создана при поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и учреждена в октябре 2017 года.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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