Автомобили в Баку подорожали

БАКУ /Trend/ - Средняя цена на автомобильном рынке Баку в ноябре 2018 года составила 42 152 манатов, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт Нусрет Ибрагимов.

По его словам, по сравнению с предыдущим месяцем средняя цена на авторынке выросла на 12,22 процента.

Ибрагимов отметил, что всего в ноябре 2018 года на автомобильном рынке столицы на продажу был выставлен 1 729 автомобиль.

"По сравнению с предыдущим месяцем портфель предложений на авторынке сократился на 2,26 процента. Большая часть выставленных на продажу автомобилей - 87,39 процента - машины с бензиновым двигателем. Средняя цена автомобилей этой категории составила 41 512 маната, при росте на 10,15 процента. На автомобили с дизельным двигателем пришлись 12,61 процента предложений. Средняя цена таких автомобилей составила 45 314 манатов (рост на 22,9 процента). Доля автомобилей с автоматической коробкой передач составила 75,77 процента при средней стоимости в 50 932 маната. На долю автомобилей с механической коробкой передач пришлись 24,23 процента предложений на рынке. Средняя цена составила 13 644 маната", - сказал Ибрагимов.

Эксперт отметил, что средний показатель пробега автомобилей на рынке в ноябре 2018 года составил 150,39 тысячи километров при снижении за месяц на 13,61 процента.

По его словам, среднегодовой износ автомобилей, предложенных на рынке, составил 7,48 процента.

"При этом у автомобилей возрастом до пяти лет этот показатель составил 8,95 процента, от пяти до 10 лет - 8,39 процента, а от 10 до 15 лет - 7,29 процента. Износ на каждые 100 километров составил 0,048 процента", - сказал Ибрагимов.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.