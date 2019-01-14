Всемирная таможенная организация изучает опыт Азербайджана в сфере борьбы с коррупцией

14 января 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирная таможенная организация (ВТамО) изучает опыт Азербайджана в сфере борьбы с коррупцией в таможенной сфере. Об этом, как передает Trend, сказал в понедельник журналистам в Баку генеральный секретарь организации Кунио Микурия.

Генеральный секретарь отметил, что Государственный таможенный комитет Азербайджана осуществил серьезные реформы в различных сферах.

"Одно из направлений этих реформ охватывает борьбу с коррупцией. В связи с этим мы хотели бы, чтобы Азербайджан поделился своим опытом и играл важную роль в этой сфере в рамках Всемирной таможенной организации", - сказал Микурия.

Также он добавил, что ВТамО намерен продолжить сотрудничество с Азербайджаном в области реформ.

Отметим, что Азербайджан вступил во Всемирную таможенную организацию в 1992 году.

Напомним, что ранее представитель Государственного таможенного комитета Азербайджана во ВТамО Дашгын Алиев был назначен генеральным секретарем организации, менеджером по развитию Европейского региона, а также исполнительным директором фондов Eurocustoms и Германского таможенного сотрудничества.

Всемирная таможенная организация организует свою работу по шести регионам, к которым относятся 182 страны. Самый крупный из них - Европейский регион, объединяющий 52 государства.

В каждый регион назначается один менеджер по региональному развитию.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан - единственный член ВТамО, где функционируют три региональные структуры организации - Европейский региональный офис по усилению потенциала, Региональный образовательный центр и Региональный кинологический образовательный центр.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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