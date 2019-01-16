С мая Buta Airways открывает прямые рейсы в Астрахань

БАКУ /Trend/ - С 16 мая этого года низкобюджетная авиакомпания Buta Airways открывает прямой рейс в еще один российский город - Астрахань, сообщает в среду Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Астрахань станет пятым направлением лоукостера в России, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Минеральные Воды.

Минимальный тариф по направлению Баку-Астрахань (аэропорт Нариманово, IATA: ASF), как и по остальным направлениям авиакомпании, составляет 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте (по тарифам «Бюджет» и «Стандарт»), а также в офисах продаж авиакомпании (по тарифу «Супер»).

Будучи лоукостером в минимальном тарифе «Бюджет» такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Тариф «Супер», доступный для покупки в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 килограммов), ручной клади (до десяти килограммов), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за два часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Астрахань привлекает к себе туристов своим расположением, пророчащим крупный рыбный улов. В Астрахани также предлагаются речные круизы по Волге. А многочисленные архитектурные и культурные достопримечательности дают все основания задержаться здесь на несколько дней даже равнодушным к копченой осетрине и балыку из белуги путешественникам.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.