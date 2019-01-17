БАКУ /Trend/ - Сильный ветер в Баку не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев, сообщили в четверг Trend в аэропорту.

Как отметили в аэропорту, в настоящее время прибытие и вылет самолетов осуществляются по графику.

Отметим, что ранее синоптики прогнозировали 17-18 января резкое ухудшение погоды в Баку и на Абшеронском полуострове. Ожидается, что сильный северо-западный ветер усилится до 18-23 метров в секунду, временами до 28-33 метров в секунду, утром и днем в отдельных местах полуострова до 35-38 метров в секунду.

В связи с этим ряд ведомств Азербайджана перешли на усиленный режим работы.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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