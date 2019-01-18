Строительство моста «Чанаккале 1915» завершится раньше ожидаемой даты

18 января 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство моста «Чанаккале 1915» завершится раньше запланированного срока, сказал спикер парламента Турции Бинали Йылдырым, во время церемонии начало второго этапа строительства моста. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Первоначально планировалось, что строительство моста «Чанаккале 1915» завершится в 2023 году.

Спикер турецкого парламента отметил, что работы по строительству моста «Чанаккале 1915» завершатся 18 марта 2020 года.

Отметим, что сегодня в Турции началось строительство второго этапа моста «Чанаккале 1915».

Ширина моста составит 45 метров, также в рамках реализации проекта планируется строительство 10 наземных, 43 подземных перехода

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил сроки сдачи в эксплуатацию моста «Чанаккале 1915», которые были запланированы на 2023 год.

Отметим, что строительство моста «Чанаккале-1915», который станет самым длинным подвесным мостом в мире, началось в марте 2017 года.

Мост не только соединит полуостров Гелиболу с районом Лапсеки, но и позволит сократить время транспортировки грузов из Европы в Эгейский и Западно-средиземноморский регионы Турции в обход Стамбула.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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