Еврокомиссия готова поддержать многомиллионные транспортные проекты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия (ЕК) готова поддержать реализацию трех транспортных проектов в Азербайджане на общую сумму в 1,1 миллиарда евро, сообщает Trend со ссылкой на "Индикативный план действий по инвестированию в трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T)", подготовленный ЕС совместно с Всемирным банком.

В план вошли проект по созданию пяти логистических центров (369 миллионов евро), создание зоны свободной торговли в поселке Алят (410 миллионов евро) и модернизация железной дороги "Восток-Запад" (328 миллионов евро). Первые два проекта предлагается профинансировать на основе государственно-частного партнерства, а третий проект - за счет средств международных финансовых организаций.

Как отмечается, в рамках индикативного плана планируется поддержать проекты и в других странах Восточного партнерства. Реализация всех проектов потребует ориентировочных совокупных инвестиций в размере почти 13 миллиардов евро и предусматривают в общей сложности 4800 километров автомобильных и железных дорог, строительство шести портов и 11 логистических центров.

"Проекты, включенные в инвестиционный план, были определены совместно со странами Восточного партнерства и при содействии международных финансовых институтов. Эти проекты позволят построить и восстановить новые и существующие дороги, железные дороги, порты и аэропорты, а также логистические центры и пункты пересечения границы", - говорится в отчете.

Отметим, что свободная экономическая зона (СЭЗ) создается в поселке Алят на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

Порт в Аляте, который станет крупнейшим портом на Каспийском море, является важной частью транспортной инфраструктуры Азербайджана. Первая фаза строительства порта, работы, в рамках которой уже завершены, позволит осуществлять перевалку 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров в год. По итогам второго этапа мощность порта будет увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч контейнеров в год.

Отметим, что, в настоящее время через территорию Азербайджана проходит несколько маршрутов с Востока в Европу. В числе таких проектов можно назвать "Север-Юг", который рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны.

Кроме того, построенная при инициативе Азербайджана железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая является частью коридора "Восток-Запад", также позволяет поставлять грузы в Европу. Другим примером является маршрут "Lapis Lazuli", пролегающий из Афганистана до Турции и далее в Европу.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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