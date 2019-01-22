Азербайджан почти вышел на самообеспечение мясомолочной продукцией - министр

22 января 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан довел самообеспечение мясной и молочной продукцией до 90 процентов. Об этом, как передает Trend, сказал во вторник министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвященном началу реализации программы партнерства с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

В рамках программы партнерства с FAO Азербайджан будет не только бенефициаром, но также выступит в качестве страны-донора и будет финансировать различные проекты.

По словам министра, сельское хозяйство одна из приоритетных сфер в ненефтяном секторе Азербайджана. В стране проводятся стимулирующие мероприятия по повышению качества производимой продукции.

"В 2018 году общий объем производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2017 годом вырос на 4,6 процента. Помимо этого, самообеспечение Азербайджана мясной и молочной продукцией достигло 90 процентов, а самообеспечение страны овощами и фруктами - превысило 100 процентов", - сказал Керимов.

Министр подчеркнул, что главными направлениями развития аграрной сферы являются обсепчение продовольственной безопасности, обеспечение страны здоровой пищей и развитие сельских районов.

"В этом плане наши приоритеты совпадают с приоритетами FAO. FAO является одним из важнейших партнеров Азербайджана на международной арене", - добавил министр.

Как отметил Керимов, Азербайджан и FAO с 1995 по 2018 годы реализовали 53 проекта, реализация еще шести проектов продолжается по сей день, а четыре - планируется реализовать.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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