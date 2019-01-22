Оглашены сроки запуска упаковочной линии на совместном азербайджано-российском заводе в Баку

22 января 2019 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Упаковка лекарств на совместном азербайджано-российском заводе в Пираллахинском промышленном парке начнется в первом квартале 2019 года.

Об этом, как передает во вторник Trend, на расширенном заседании коллегии министерства экономики Азербайджана сказал глава ведомства Шахин Мустафаев.

По словам министра, в промышленном парке в настоящее время продолжается строительство предприятий по производству различной фармацевтической продукции на общую сумму в 100 миллионов долларов.

Кроме азербайджано-российского завода, в первом квартале года ожидается открытие завода по производству шприцев. Продукция завода будет поставляться не только на внутренний, но и зарубежные рынки.

В этом месяце, добавил министр, в Пиралахинском промышленном парке, появился еще один резидент - компания Absheron Saffron Ltd, которая займется переработкой шафрана и производством из него различной продукции. На предприятии будет открыто 50 новых рабочих места.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана в сентябре 2016 года. Здесь, как и в других промышленных парках, инвесторы освобождены на семь лет от платы различных налогов и таможенных пошлин.

В промпарке действует пять резидентов - производитель детских подгузников компания IFFA, Hayat Pharm (совместная азербайджано-российская компания), Diamed Co, Caspian Pharmed (совместная азербайджано-иранская компания).

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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