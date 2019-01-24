Азербайджан и Израиль обсуждают перспективы сотрудничества в трех направлениях

БАКУ /Trend/ - С целью обсуждения перспектив сотрудничества в сферах промышленности, туризма и образования в Израиле находится рабочая группа азербайджано-израильской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как сообщил Trend в четверг генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, визит продолжится до пятницы.

В состав первой рабочей группы вошли представители министерств по налогам и экономики Азербайджана, Национальной Академии наук, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Франко-азербайджанского университета, Бакинского международного морского торгового порта, Сумгайытского химико-промышленного парка.

Как отметил Спивак, в ходе визита азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью Хайфского грузового порта, промышленных зон, вузов (в том числе Израильского технологического института), с туристическими возможностями страны.

В рамках визита делегация посетила также один из самых северных городов Израиля Маалот-Таршиху, мэром которого по итогам последних муниципальных выборов стал уроженец Баку - Аркадий Померанец.

Вместе с мэром гостей города встречали генеральный директор "АзИз" Лев Спивак, заместитель мэра города Маалот-Таршиха Хемед Наим, депутат городского совета Нахле Танус, депутат городского совета Шимон Битон, генеральный директор муниципалитета Амит Левин, руководители подразделений и отделов муниципалитета, представители общественности.



"В ходе встречи обсуждались возможности дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в дошкольном и высшем образовании, туризме и промышленности", - отмечается в сообщении.

Напомним, что межправкомиссия была создана в декабре 2016 года. С азербайджанской стороны комиссию возглавляет министр по налогам Микаил Джаббаров, а с израильской - министр экологии, министра по делам Иерусалима и национального наследия Элькин Зеев. Первое заседание межправкомиссии прошло в мае 2018 года в Иерусалиме.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Израилем в 2018 году составил 1,3 миллиарда долларов. Почти весь товарооборот пришелся на экспорт азербайджанской продукции в эту страну. За год товарооборот между странами вырос почти вдвое.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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