Таможенная служба России откроет представительство в Азербайджане

24 января 2019 16:43 (UTC+04:00)

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) планирует открыть новые таможенные представительства в трех странах, сообщил первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов в ходе пресс-конференции в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы имеем представительства Федеральной таможенной службы в 20 странах мира и планируем еще в трех открыть представительства. В частности, интересная страна для нас - Нидерланды, которые являются крупной перевалочной базой для Европы и для Китая", - отметил Давыдов.

Еще два представительства, как позднее сообщили в пресс-службе ФТС, будут открыты в Азербайджане и Узбекистане.

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