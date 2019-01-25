Чехия заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном - министр (Эксклюзив)

25 января 2019 07:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чехия заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном в таких сферах, как сельское хозяйство, химическая и обрабатывающая промышленность, машиностроение, информационные технологии, а также в секторе услуг, в частности, транспортных, логистических и туристических услуг.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

"[Создание] совместных предприятий - это одно из привлекательных направлений в партнерстве на уровне бизнеса. Мы хотим затронуть этот вопрос в наших дискуссиях с местными предпринимателями", - сказала министр.

Новакова подчеркнула, что большие возможности представляют новые проекты, направленные на модернизацию транспортной инфраструктуры, реконструкцию автодорожной и железнодорожной сети. В числе других возможных направлений сотрудничества министр отметила поставки лекарственных препаратов, электротехники, бытовой электроники и экологических технологий.

"Существует большой потенциал для будущего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Технологии чешских компаний могут найти хорошее применение в Азербайджане в области ветряной энергии и гидроэнергии", - сказала министр.

Далее чешский министр отметила, что в Азербайджане акцент также делается на строительстве очистных сооружений, водоочистных станций, очистке загрязненной почвы.

Новакова подчеркнула, что в сотрудничестве между странами во многих секторах существует неиспользованный потенциал и основная задача заключается в том, чтобы поддерживать сотрудничество в энергетическом секторе и развивать другие сферы, с тем, чтобы диверсифицировать бизнес.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в 2018 году составил 1,04 миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 938,4 миллиона долларов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, товарооборот между странами вырос на 36,5 процента, а экспорт азербайджанской продукции увеличился почти в два раза.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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