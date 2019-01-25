Реконструкция НИИ овощеводства обусловит рост эффективности сельского хозяйства в Азербайджане - эксперт

БАКУ /Trend/ - Открытие Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству семян картофеля и овощей министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку обусловит рост эффективности сельского хозяйства в Азербайджане, сказал в пятницу Trend эксперт аграрного сектора Ниджат Насирли.

По его словам, в стране существует острая потребность в семенах.

«Ежегодно в Азербайджане производится около 80 тонн семян, но реальная потребность составляет более 130 тонн. Это значит, что для восполнения недостающего объема на закупку семян за рубежом ежегодно расходовались миллионные средства. Поэтому в данном аспекте реконструкция таких учреждений является положительным фактом", - сказал Насирли.

Эксперт подчеркнул, что и урожайность, и доходы связаны с семенами.

«Малые предприятия чаще всего приобретают семена на рынках, покупают их по чьим-то советам и не могут получить в хозяйствах хороший урожай. А вот новый НИИ овощеводства будет определять потенциал семян, семена будут продаваться по рекомендациям, а фермер сможет подсчитать себестоимость и эффективность урожая», - сказал эксперт.

Он добавил, что реконструкция таких учреждений - очень важный шаг, который в будущем приведет к снижению цен на сельскохозяйственную продукцию и в то же время к росту урожайности.

Напомним, что 24 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированного Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству семян картофеля и овощей министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

На территории построено административно-лабораторное здание, созданы столовая, склад для хранения семян, пункт переработки семян, цех по очистке семян, тепличный комплекс, центр продажи семян. Здесь на территории площадью 16 гектаров проведены строительные работы, работы по благоустройству и озеленению.

В лаборатории института установлены самые современные приборы и оборудование, которые позволяют проводить анализы почвы, воды на содержание пестицидов, вирусов, азота-протеина и пр., создана биотехнологическая лаборатория для организации на современном уровне безвирусного картофельного семеноводства.

На территории института построен комплекс с целью организации на открытом участке площадью 30 гектаров и на 6,14 гектара в тепличных условиях системы семеноводства овощных и картофельных растений

Отметим, что этот институт был создан на основании постановления Совета министров Азербайджанской ССР от 6 мая 1965 года с целью разработки и осуществления селекции овощей, картофеля и бахчевых растений, семеноводческих, агротехнических и защитных мер. Этот семеноводческий комплекс был построен во исполнение распоряжения Президента Азербайджана «О мерах по развитию семеноводства» от 4 июля 2016 года.

.(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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