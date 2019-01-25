«Азерэнержи» рассказало о работах по восстановлению энергосистемы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках программы реабилитации энергосистемы Азербайджана, тепловая электростанция (ТЭС) "Азербайджан", которая является самой большой ТЭС на Южном Кавказе, в течение трех лет будет полностью восстановлена, сообщили Trend в ОАО "Азерэнержи".

В компании отметили, что с третьего октября по 26 декабря 2018 года на энергоблоке № 6 ТЭС "Азербайджан" были проведены комплексные работы по реконструкции.

"Будут восстановлены турбины, генераторы, системы релейной защиты, цеха, подстанции, воздушные линии, противоаварийная автоматика, будет установлена противопожарная система, будут построены административное здание и центр управления", - сказали в компании.

Как отметили в ОАО, также будут построены новый мост и дорога через "Верхне-Карабахский" канал, будут восстановлены системы подземного водоснабжения и выполнены другие масштабные работы.

Как отметили в "Азерэнержи", в рамках программы, за последние три месяца было восстановлено 230 мегаватт электроэнергии в результате мер, предпринятых на электростанциях "Джануб", "Шимал" и "Бакы".

"В это же время были проведены ремонтно-восстановительные работы на электролизных установках для производства водорода. Энергоблок №6 и новые элементы автотрансформатора №2 первой цепи открытого распределительного устройства, были заменены новыми и введены в эксплуатацию", - добавили в компании.

Далее, в компании отметили, что в то же время, в результате ремонтных работ, на электростанции "Шимал-1" было восстановлено 20 мегаватт электроэнергии.

Строительство электростанции "Шимал-2" в последние месяцы ускорилось и близится к завершению.

"В ближайшие месяцы, электростанция "Шимал-2" будет введена в эксплуатацию и таким образом, 50 процентов потребностей Баку и Абшеронского полуострова будет обеспечиваться за счет электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2", - подчеркнули в компании.

Как отметили в "Азерэнержи", с целью закупки необходимых запчастей для увеличения мощности генерации и обеспечения стабильной работы на модульных электростанциях "Бакы", "Астара", "Шеки", "Хачмаз", "Шахдаг" и "Сангачал" были подписаны контракты с финской компанией Wartsila.

"Завершается строительство гидроэлектростанций "Астара-1", "Огуз-1", "Огуз-2" и "Огуз-3". В то же время началась реконструкция на подстанциях "Низами", "Хырдалан", "Мушфиг", "Говсан", "Забрат", "Ахмедлы", "Дубенди", "Маштага" и "Абшерон"", - сказали в компании.

В ОАО сказали, что реабилитационные работы также включают высоковольтные воздушные линии электропередачи.

"Особо следует отметить, что ведется строительство линии электропередачи для увеличения технических возможностей обмена энергией между Азербайджаном и Ираном, а также продолжается реконструкция линии "Гардабани" для повышения надежности обмена электроэнергией с Грузией", - сказали в "Азерэнержи".

Наряду со всем этим, добавили в компании, проводится модернизация системы автоматизации противоаварийной защиты на основе современных микропроцессорных технологий. Новая система, на начальном этапе будет охватывать 30 электростанций и 150 подстанций.

Напомним, что на балансе "Азерэнержи" имеется свыше 30 электростанций. Совокупная мощность генерации электроэнергии этих станций превышает шесть тысяч мегаватт, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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