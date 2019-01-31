Азербайджан и Германия значительно увеличили товарооборот

31 января 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году товарообророт между Азербайджаном и Германией вырос на 61 процент по сравнению с предшествовавшим годом. Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на восьмом заседании азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня в Баку.

Замминистра отметил, что отношения между странами развиваются по нарастающей. По словам Мамедова, в прошлом году доля Азербайджана среди партнеров Германии по Южному Кавказу составила 70 процентов.

Мамедов также напомнил, что в ноябре прошлого года была организована экспортная миссия в Германию, в состав которой вошли представители 28 азербайджанских компаний.

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