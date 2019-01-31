Азербайджан может наладить поставки химпродукции в Германию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ведет переговоры с Германией об экспорте химической продукции. Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на полях проходящего в Баку восьмого заседания азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня.

"Сейчас ведутся переговоры о поставках в Германию фундука, гранаты, соков, вина, консервированной и другой продукции. Германия также заинтересована в импорте из Азербайджана химической продукции", - сказал замминистра.

Как отметил Мамедов, в Азербайджане реализуются различные проекты в целях расширения ненефтяного экспорта.

"В том числе предпринимаются определенные шаги для увеличения экспорта в Германию. В прошлом году мы участвовали на разных выставках продовольственных товаров в Германии", - сказал Мамедов и добавил, что в Европе, включая Германию, заинтересованы в импорте азербайджанской продукции.

Мамедов отметил, что между Азербайджаном и Германией существует большой потенциал для расширения сотрудничества во всех сферах.

"Основная цель сегодняшнего заседания - обсудить текущее состояние торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Германией и конкретные шаги для усиления этих отношений", - отметил он.

Замминистра отметил, что обсуждаются вопросы расширения сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность, ИКТ, транспорт, туризм, и других.

По словам Мамедова, в 2018 году товарооборот между странами вырос на 61 процент и достиг 1,4 миллиарда долларов.

"Германские компании инвестировали в экономику Азербайджана 570 миллионов долларов, большая часть которых была направлена в ненефтяной сектор экономики", - сказал Мамедов, добавив, что в Азербайджане действуют 154 компании с германским капиталом.

Напомним, что в Баку проходит восьмое заседание азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня. Участники встречи обсуждают возможности расширения экономического сотрудничества между странами, в том числе в сферах инвестиций, промышленности, туризма и других областях, работу, проделанную после седьмого заседания рабочей группы, а также предстоящие задачи.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.