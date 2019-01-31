Unibank завершил 2018 год с прибылью

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank объявил финансовые результаты 2018 года. Банк полностью перешел на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 9) в области финансовой отчетности, и финансовые результаты за прошлый год год подготовлены по этим стандартам, сообщает в четверг Trend со ссылкой на банк.

Председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов считает, что 2018 год запомнится для Unibank как один из успешных: "Если выразить итоги года одним предложением, можно сказать, что при большой поддержке акционеров команда Unibank за этот год достигла всех поставленных целей. Согласно МСФО 9, в прошлом году была получена прибыль в 30 миллионов манатов. Мы оцениваем это как высокий показатель".

В отчетный период был зафиксирован рост по многим показателям – кредитование, не кредитные продукты, а также цифровой банкинг. По сравнению с тремя предыдущими годами, в 2018 году наблюдалось более активное кредитование. За год прирост в сумме кредитов, выданных клиентам, составил 152 миллиона манатов. Общий рост кредитного портфеля по сравнению с началом года составил 18 процентов.

Unibank традиционно поддерживает реальный сектор. В прошлом году банк выделил бизнесу, включая сектору малого и среднего бизнеса, микро и крупным корпоративным компаниям, более 100 миллионов манатов.

За прошедший год количество дебетовых карт увеличилось более чем на 25 процентов. Депозитный портфель банка в 2018 году увеличился на 22 процента и к концу года превысил 305 миллионов манатов.

Прошлый год в сфере цифрового банкинга также стал удачным для Unibank. Клиентам были предоставлены новые продукты и услуги. Банковское мобильное приложение Unibank получило Национальную интернет-премию Азербайджана «Лучшее мобильное приложение NETTY2018». По результатам 2018-го года банк стал победителем в номинации «Член Ассоциации банков Азербайджана, внедряющий инновационные платежные решения».

Социальные проекты также находятся в центре внимания банка. В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году, банк поддержит Национальную паралимпийскую команду по пулевой стрельбе в течение трех лет. За эту деятельность Unibank был избран победителем в номинации «Проект года в области спорта» на «Национальной премии КСО - 2018», которая проводится впервые в нашей стране.

Банк в этом году продолжит оказывать поддержку различным сферам реального сектора, увеличив свою активность в кредитовании малого и среднего бизнеса. В сфере розничных банковских услуг клиентам планируется предложить новые продукты и услуги. Расширение цифрового банкинга останется одним из приоритетов банка.

Unibank функционирует с 1992 года. Для оказания банковских услуг он обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За более чем 26 лет успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.