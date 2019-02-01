У Азербайджана и Карачаево-Черкесии есть потенциал для расширения сотрудничества в туризме и агросекторе - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Карачаево-Черкесия имеют потенциал для расширения сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, туризма и других.

Об этом, как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, сказал глава ведомства Шахин Мустафаев на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Министр отметил, что Азербайджан тесно сотрудничает с субъектами России и является одним из основных инвесторов на Северном Кавказе.

На встрече было отмечено, что Россия является главным торговым партнером Азербайджана и в товарообороте между странами наблюдается позитивная динамика. Торговый оборот между странами в прошлом году вырос на 20 процентов. Россия занимает первое место по импорту азербайджанской продукции.

В Азербайджане в настоящее время действует свыше 700 компаний с российским капиталом. Россия инвестировала в экономику Азербайджана четыре миллиарда долларов, Азербайджан в экономику РФ - свыше одного миллиарда долларов.

Министр подчеркнул, что благодаря политической воле и совместным усилиям президентов Азербайджана и России связи между странами вышли на уровень стратегического партнерства.

Мустафаев проинформировал гостей о проводимых в стране под руководством Президента Азербайджана успешных реформах и мероприятиях по развитию экономики. Министр также отметил успешную реализацию государственных программ социально-экономического развития регионов и подчеркнул значимость проводимых в рамках этих госпрограмм мероприятий по развитию экономики.

Особую роль в развитии предпринимательства в стране, продолжил министр, играют льготное кредитование инвестиционных проектов, создание промышленных парков и кварталов, агропарков, применение механизмов поощрения инвестиций и экспорта и другие меры. Неслучайно, что в последнем отчете Doing Business 2019 Азербайджан вошел в список десяти стран-реформаторов и улучшил свою позицию на 32 ступени.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @Hasanli_Azad

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