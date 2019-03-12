"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана

12 марта 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российский "Газпромбанк" рассматривает возможность финансирования в Азербайджане проектов в сфере сельского хозяйства и инфраструктуры.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал журналистам в Баку заместитель председателя правления банка Фамиль Садыгов.

По словам Садыгова, речь идет о проектах по созданию производственных предприятий в сфере сельского хозяйства и проектах по строительству автомобильных дорог.

Он отметил, что совместно с азербайджанской стороной ведется работа над созданием механизма для привлечения инвестиций "Газпромбанка" в различные сферы. В рамках пребывания в Баку представители банка также обсудят возможность привлечения средств с рынков капитала для финансирования этих проектов.

Отметим, что в группу "Газпромбанка" входит множество различных компаний, которые действуют не только на финансовом рынке, но и на рынке драгоценных металлов, нефти и газа, строительства и других.

В Азербайджане банк участвовал в финансировании проекта SOCAR Polymer, выделив кредит на 489 миллионов долларов. Осенью прошлого года "Газпромбанк" также заключил соглашение с азербайджанской госкомпанией SOCAR и Российским экспортным центром. Документ позволит банку поддерживать поставки российского оборудования и услуг, которые востребованы в азербайджанских проектах.

(Автор: Матанат Насибова)

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