Азербайджан и Иран будут совместно производить автобусы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран подпишут соглашение о совместном производстве автобусов Scania в Гаджигабульском промышленном квартале.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

Министр напомнил, что в стране уже действует совместный автомобильный завод Khazar, который с начала деятельности выпустил свыше одной тысячи автомобилей. Большая часть выпущенных автомобилей уже продана, добавил глава минэкономики.

Говоря о торговых связях двух стран, министр отметил, что товарооборот Азербайджана и Ирана в прошлом году вырос на 74 процента.

Также Мустафаев затронул сотрудничество двух стран в сфере транспорта. В частности, министр отметил, что международный транспортный коридор «Север-Юг» имеет высокую значимость в отношении двух стран. В прошлом году грузоперевозки по этому маршруту выросли в более чем десять раз.

«Это показывает, что отношения двух стран находятся на высоком уровне. Наши связи в сферах транспорта, промышленности, сельского хозяйства, туризма, транзитных перевозок обширны и имеют региональное значение», - сказал министр.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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