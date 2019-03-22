В Азербайджане капитально отремонтирован танкер "Зангезур" (ФОТО)

22 марта 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Капитально отремонтирован танкер "Зангезур", принадлежащий Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Trend со ссылкой на ЗАО, работа успешно была завершена на судоремонтно-строительном заводе "Зых".

В машинном отделе судна отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, вспомогательные механизмы, устройства. Также проведена работа по установке электричества и автоматики.

Танкер успешно прошел испытания на море и вновь привлечен к перевозкам.

Грузоподъемность танкера составляет 13 тысяч тонн. Длина судна - 150 метров, ширина - 17,3 метра.

Танкерный флот ASCO занимает ведущую позицию в Каспийском бассейне. В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе строятся еще два танкера. Один из них - танкер "Лачын" был спущен сегодня на воду для осуществления очередного этапа строительства. Он будет сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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