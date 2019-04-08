Районы Туркестанской области Казахстана получат по $2,62 млн на решение проблем населения

БАКУ /Trend/ – Все районы Туркестанской области Казахстана получат по одному миллиарду тенге (2,62 миллиона долларов США), которые будут направлены на решение проблем населения, которые не могли найти решения на протяжении многих лет, сказал аким области Умирзак Шукеев на сессии областного маслихата, сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Аким отметил, что эта инициатива будет способствовать решению актуальных проблем в районах.

«Необходимо провести работу по развитию районов и населенных пунктов Туркестанской области и последовательно решать проблемы населенных пунктов. На эти цели в течение трех лет будут выделяться средства в размере одного миллиарда тенге в год», - сказал Шукеев.

По словам акима, районы, эффективно освоившие эти средства, в следующем году получат по два миллиардов тенге, а для районов, не освоивших их, средства сократят.

Аким также отметил, что доходная часть бюджета Туркестанской области составляет 53 миллиарда тенге, тогда как имеется потенциал по ее увеличению в два раза до 100 миллиардов тенге.

«Необходимо планомерно вести работу по увеличению доходной части бюджета», - сказал Шукеев.

Официальный курс на восьмое апреля – 379,84 KZT/USD.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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