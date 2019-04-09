Управляющий партнер PwC в Азербайджане выступил на открытии в Баку Конференции по коучингу и лидерству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пятого апреля 2019 года Управляющий Партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев выступил с речью на тему «Обратная Сторона Продвижения Вверх» на конференции «Коучинг и Лидерство 2019» в Boulevard Hotel в Баку. В своей речи Мовлан Пашаев поделился своим глубоким пониманием методов адаптирования к изменяющейся обстановке на рабочем месте.

Конференция была организована Международной Федерацией Коучинга и Ассоциацией Банков Азербайджана в партнёрстве с Американской Торговой Палатой в Азербайджане. Конференция представляет собой уникальную платформу, которая объединяет известных профессионалов, занимающихся коучингом и лидерством из Азербайджана, Турции, России, ОАЭ, Великобритании и Канады.

В PwC мы создаем лидеров внутри нашей организации, внутри организаций наших клиентов и внутри сообщества и эти лидеры вдохновляют окружающих. Мы также объединяем перспективы для достижения самых важный целей. Наш междисциплинарный подход способствует разнообразию мышления, укрепляет доверие в обществе и помогает нашим клиентам решать важные проблемы.

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