Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать в создании технопарков, научных кластеров и СЭЗ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан договорились о совместных проектах в сферах транспорта, логистики, туризма и промышленной кооперации, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на узбекские СМИ

Встреча между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым прошла в резиденции "Куксарой" в Ташкенте.

Отметим, что Токаев прибыл в столицу Узбекистана с первым государственным визитом по приглашению Мирзиёева.

"Мы высоко ценим то, что первым вашим государственным визитом в качестве президента Казахстана стал визит в Узбекистан. В этом мы видим яркое проявление приверженности дальнейшему углублению стратегического партнерства между нашими странами. Для нас Казахстан – близкий сосед и стратегический партнер. Нас радует положительная динамика по всем направлениям сотрудничества", – отметил Мирзиёев.

Токаев в ответ поблагодарил за приглашение и прием и выразил уверенность в том, что переговоры пройдут плодотворно.

"Я полностью согласен с вашей оценкой качества и практического содержания сотрудничества между нашими странами. Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вывели межгосударственные отношения на совершенно новый уровень. Считаю своей задачей сохранить эти темпы. В Казахстане очень высокая потребность в сотрудничестве с братским Узбекистаном", – подчеркнул Токаев.

Во время встречи главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений дружбы и добрососедства, сотрудничества в области торговли, транспорта, промышленной кооперации, туризма и других сферах. Состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны подтвердили взаимное стремление выйти на уровень торговли на сумму в 5 миллиардов долларов в ближайшие годы. Перед межправительственной комиссией по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном была поставлена задача расширить номенклатуру торговых связей, изыскать и развивать новые долгосрочные формы экономической кооперации.

Это будет содействовать укреплению и наращиванию взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации новых перспективных проектов в областях торговли, инвестиций, логистики, создания интегрированных промышленных технопарков, научно-инновационных кластеров и свободных экономических зон (СЭЗ).

Узбекистан и Казахстан конструктивно взаимодействуют в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС, СНГ, Организация исламского сотрудничества, Международный фонд по спасению Арала. Казахстан поддержал начало деятельности организованного по инициативе Узбекистана многопартнерского трастового фонда ООН для Приаралья.

Стороны рассмотрели также вопросы укрепления мира и безопасности в регионе, содействия урегулированию ситуации в Афганистане.

В ходе встречи вновь были подтверждены единство и близость позиций двух стран по вопросам региональной и международной повесток.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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