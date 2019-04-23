Бортовой журнал Azerbaijan Airlines удостоен престижной премии "Национальное наследие" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За заслуги в деле пропаганды культурного наследия Азербайджана бортовой журнал ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines In-Flight Magazine) награжден премией министерства культуры Азербайджана «Национальное наследие», сообщает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Вручение премии состоялось на презентации книги серии IRS «Каменные стражи», подготовленной издательством IRS Publishing House, и было приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.

Бортовой журнал Azerbaijan Airlines выходит с 2007 года, и за это время опубликовал сотни материалов, знакомящих отечественных и зарубежных читателей с историей, культурой, традициями, достопримечательностями Азербайджана. Выходящий с периодичностью раз в два месяца журнал бесплатно распространяется на всех внутренних и международных рейсах авиакомпании AZAL.

В декабре прошлого года бортовой журнал Azerbaijan Airlines был удостоен престижной премии «Золотой Пегас» Международной гильдии профессиональных фотографов России.

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