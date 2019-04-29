Эксперт: Азербайджан сможет выйти на мировой рынок с новыми продуктами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является основным торговым партнером Китая в Южно-Кавказском регионе - около 50 процентов торговли Китая со странами региона приходится на Азербайджан.

Об этом сказал Trend заведующий кафедрой Азербайджанского государственного экономического университета, эксперт-экономист Муслим Ибрагимов в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah".

По мнению эксперта, в ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение торговли между странами, так как в Пекине в рамках второго Международного форума сотрудничества «Один пояс, один путь», азербайджанские и китайские компании подписали документы по различным направлениям на общую сумму в 821 миллион долларов.

Ибрагимов отметил, что Азербайджан определил свое место в Южно-Кавказском регионе как в транспортно-логистической сфере, сфере туризма, так и в других сферах.

«Несомненно, Азербайджан сыграет очень большую роль в осуществлении проекта "Один пояс, один путь". Открытие новых рабочих мест в Азербайджане, в целом, реструктуризация в промышленном производстве будут осуществляться более быстрыми темпами. С другой стороны, здесь, конечно, есть вопросы транспорта и логистики - Азербайджан сможет сотрудничать с несколькими китайскими компаниями в этой сфере, привлекать инвестиции», - сказал он.

Эксперт напомнил, что 25 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Пекине с председателем корпорации China Poly Group Су Нианша.

«Эта компания сегодня занимает 457 место среди 500 компаний в мировом рейтинге. В 2014 году годовой доход этой компании составил 26 миллиардов долларов. То есть приход этой компании в страну, вложение инвестиций, создание производственных участков - все это означает, что Азербайджан уже сможет выйти на мировой рынок не только с традиционными, но и с новыми продуктами», - сказал Ибрагимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов. Редактор: Талех Агавердиев)

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