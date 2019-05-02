Принятие госпрограммы станет новым этапом в обеспечении пищевой безопасности в Азербайджане - эксперт

БАКУ /Trend/ - Принятие государственной программы станет новым этапом в обеспечении пищевой безопасности в Азербайджане.

Об этом в четверг Trend сказал эксперт по сельскому хозяйству Ниджат Насирли.

По словам эксперта, благодаря мерам поддержки в сфере сельского хозяйства выросла выросла экономическая активность производителей, у живущего в регионах населения изменилось отношение к своим землям.

"Усиление семейных хозяйств, создание агропарков, формирование специализированных крупных фермерских хозяйств в последние годы оказали влияние на внутреннее производство. Это позволило как диверсифицировать рынка сбыта, так и сформировать специализированные направления в экспорте", - сказал Насирли.

Собеседник агентства отметил, что в результате прямых и косвенных мер поддержки значительно выросла инициативность в сфере сельского хозяйства, в частности, речь идет о консолидации земель, кооперации, внедрении аграрного страхования, современных электронных систем.

"Как отметил Президент Ильхам Алиев, сельское хозяйство в Азербайджане должно стать технологической отраслью, здесь необходимо применять новые механизмы, в том числе механизм агрострахования. В мировой практике, государство использует механизм агрострахования в отношении производителей в качестве психологического и финансового фактора", - сказал эксперт.

Насирли подчеркнул, что эта система позволит обеспечить полную экономическую защиту всех производителей и, в первую очередь, мелких семейных и сельских хозяйств, расположенных в отдаленных регионах страны.

"Учитывая, что сельскохозяйственное производство является рискованной сферой, которая все сезоны года подвергается климатическому фактору, существует серьезная необходимость в защите производителей. Практика показывает, что создания рынка аграрного страхования не только помогает обеспечить экономическую защиту производителей, но и оказывает значительное влияние увеличению инвестиций в эту сферу", - сказал он.

По словам эксперта, в стратегической дорожной карте по производству сельскохозяйственной продукции также отмечается необходимость модернизации механизма финансирования в сфере сельского хозяйства.

"Система страхования является экономическим инструментом, который может помочь стабилизировать розничное аграрное производство. Для того, чтобы система агрострахования заработала также важно объединения производителей в кооперации, наличие баз данных о гидрометеорологическом состоянии, мелиоративном состоянии земли, а также формирование профессиональной кадровой базы", - сказал эксперт.

Напомним, что 29 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы».

Согласно распоряжению, Госпрограмма утверждается с целью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения прозрачности и эффективности системы пищевой безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями.

(Автор: Айшем Рустамова)

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