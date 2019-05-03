В Турции будет построен завод по производству автомобиля с электродвигателем

БАКУ /Trend/ - К середине 2019 года в Турции будет построен завод по производству автомобилей с электродвигателем, сказал глава консорциума по созданию отечественного турецкого автомобиля Мехмет Гюрджан Каракаш. Об этом Trend сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по разработке автомобиля к 2022 году.

По данным СМИ, производством автомобиля будет заниматься компания "TOGG".

"Данный автомобиль будет класса SUV (Sport Utility Vehicle - "спортивно-утилитарный автомобиль)", - сказал Каракаш.

Отметим, что ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сказал, что первый прототип турецкого отечественного автомобиля будет готов в 2019 году.

Ранее турецкая компания "Zorlu Holding", входящая вместе с другими четырьмя компаниями в состав консорциума по созданию отечественного турецкого автомобиля, представилапервые прототипы автомобиля.

Сообщается, что прототип создан совместно с компанией "Vestel Elektronik" и носит название "VEO".

Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в Турции будут инвестированы три миллиарда долларов США в создание отечественного автомобиля.

По словам Озлю, в настоящее время ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля.

Министр также отметил, что одна из моделей отечественного автомобиля будет снабжена электрическим двигателем.

Напомним, что второго ноября 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал названия компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Эрдоган подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также сказал, что Турция будет экспортировать отечественные автомобили в соседние страны.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Напомним, что покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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