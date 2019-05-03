В Азербайджане будут приватизированы заводы по разведению рыбы

3 мая 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все заводы по разведению рыбы при министерстве экологии и природных ресурсов будут объявлены открытыми для приватизации.

Об этом в пятницу сказала глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, сообщает в пятницу Trend.

По словам главы пресс-службы, по этому вопросу проводится необходимая переписка с Кабмином и Госкомитетом по вопросам имущества.

«Те, у кого есть интересные предложения и бизнес-планы, могут обращаться к нам в министерство», - сказала Ибрагимова.

Замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев добавил, что в Азербайджан есть потенциал для развития рыбоводства. И объявление открытой приватизации рыборазводных предприятий нацелено на рост рыбной продукции в стране: «Приватизировав эти заводы, предприниматели смогут внести вклад в развитие рыбной промышленности по современным стандартам».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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