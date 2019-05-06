Азербайджан и Россия будут совместно развивать евроазиатские транспортные коридоры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» состоялась встреча с делегацией во главе с гендиректором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Сначала участники встречи посетили Аллею почетного захоронения, где возложили венок и цветы к могилам общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

На встрече, продолжившейся в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», председатель АО Джавид Гурбанов подробно проинформировал гостей о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана, международных транспортных коридорах.

Поведав о международном транспортном коридоре «Север-Юг», Джавид Гурбанов отметил, что этот коридор не только расширит торгово-экономические отношения между Ираном, Азербайджаном и Россией, но также будет играть важную роль в развитии других стран региона, которые будут осуществлять экспортно-импортные операции по этому маршруту, увеличивая торговый оборот.

Затем состоялись обсуждения по дальнейшему расширению двусторонних связей сотрудничества.

По итогам встречи состоялось подписание меморандума о развитии сотрудничества между железными дорогами Азербайджана и России.

Документ подписали председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов и генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Меморандум направлен на реализацию согласованной политики развития и эксплуатации евразийских международных транспортных коридоров, в том числе с целью расширения внешнеэкономических связей и обеспечения оптимальных транспортных условий для транзитных перевозок.

Стороны намерены развивать комплексное сотрудничество в железнодорожной сфере, в том числе по развитию транспортного и транзитного потенциала национальных железнодорожных компаний посредством совместной реализации мероприятий, которые будут способствовать росту грузовых перевозок по маршрутам Иран – Азербайджан – Россия – Европа в рамках западного маршрута международного транспортного коридора «Север- Юг» и маршрута Россия – Азербайджан – Турция с использованием инфраструктуры железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс.

ОАО «РЖД» и ЗАО «АЖД» договорились совместно привлекать дополнительные грузы для перевозок контейнерными поездами по западному маршруту коридора «Север-Юг» и другим маршрутам.

Кроме того, усилия компаний будут направлены на развитие транзитных перевозок в направлении Восток-Запад-Восток, прежде всего в сообщении между Азербайджаном и КНР транзитом по территории России, а также между КНР и другими странами транзитом по территории России и Азербайджана.

Для сокращения сроков доставки грузов намечена работа по оптимизации пограничных и таможенных процедур, включая электронный обмен данными и предварительное информирование в электронном виде. Предполагается согласованное развитие приграничной инфраструктуры погранперехода Самур-Ялама, направленное на увеличение его пропускной способности с учетом перспективных объемов перевозок по транспортному коридору «Север-Юг» и другим маршрутам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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