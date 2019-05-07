Сферы транспорта и транзита являются важными векторами развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном - посол

БАКУ /Trend/ - Основными направлениями развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном являются сферы транспорта и транзита.

Об этом сегодня на брифинге сказал чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев во время своего выступления по поводу предстоящего I Каспийского экономического форума, который состоится 12 августа 2019 года в городе Туркменбаши, сообщает во вторник Trend.

Посол сказал, что важную роль в данном вопросе играют порты двух государств: Туркменбашинский международный морской порт и Бакинский международный морской торговый порт Алят. По словам посла, имеется вся необходимая правовая база для осуществления двустороннего сотрудничества в этом направлении.

"Одним из важных проектов, осуществляемых посредством морских путей двух государств, является транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция ("Lapis Lazuli"), по которому уже были осуществлены пробные поставки грузов из Афганистана в Турцию".

Также Ишанкулиев отметил проект транспортного коридора "Каспийское море -Черное море", который будет связывать морские порты Туркменистана, Азербайджана с портами Грузии и Румынии.

Далее посол отметил, что как для Туркменистана и Азербайджана, так и для остальных прикаспийских государств развитие экономического потенциала региона возможно при обеспечении экологической безопасности Каспийского моря. Ишанкулиев добавил, что для соблюдения экологической безопасности Каспийского моря все прикаспийские государства активно сотрудничают в этом направлении, учитывая всю важность данного вопроса.

Также посол отметил, что и Туркменистан, и Азербайджан имеют необходимый потенциал для развития совместных туристических проектов. В этом вопросе, по словам Ишанкулиева, обе страны могут использовать созданную инфраструктуру. В качестве примера, посол отметил туркменскую туристическую зону ”Аваза”, находящуюся в городе Туркменбаши, которая имеет все необходимые условия и инфраструктуру для обеспечения отдыха и развития туризма. Также регулярные паромные сообщения между странами могут влиять на развитие туризма. Посол добавил, что за последнее время наблюдается тенденция увеличения притока туристов в Туркменистан.

Отметим, что на повестке дня предстоящего форума стоит дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес. На мероприятии будут обсуждаться перспективы совместных инвестиционных проектов и программ.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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