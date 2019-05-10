Китай откроет визовый центр в Узбекистане

10 мая 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Китай намерен открыть свой визовый центр в Узбекистане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Стороны осудили реализацию подобного проекта во время второго раунда узбекско-китайских консультаций по консульско-правовым вопросам, который прошел сегодня в Ташкенте.

Делегацию консульского департамента МИД Китая возглавлял его директор Цуй Айминь.

В пресс-службе МИД сообщили, что стороны обсудили ход проекта межправительственного Соглашения об упрощении визовых процедур для представителей деловых кругов двух государств, перспективы открытия визового центра Китая в Узбекистане, а также другие вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов граждан на территории государств, являющихся сторонами соглашения.

Твиттер:@vakilovfaxri

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