Президент ISSA высоко оценивает создание центров DOST в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация социального обеспечения (ISSA) высоко оценивает социально-экономические достижения Азербайджана.

Об этом, как передает Trend, во вторник сказал президент ISSA Йоахим Бройер на Региональном форуме социальной защиты ISSA для Европы в Баку.

Бройер отметил, что с интересом следит за инновациями в социальной сфере Азербайджана, а также высоко оценивает инициативу создания центров DOST.

Далее он отметил, что за 130 лет в Европе была создана всесторонняя система социальный защиты.

"Социальное обеспечение играет важную роль для поддержки стабильности. Основная цель Европы - быть примером для всего мира", - сказал Бройер.

По словам президента ассоциации, основной задачей также является борьба с неформальной занятостью.

Напомним, что Центры устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) создаются с целью предоставления значительной части государственных социальных услуг (занятость, виды социального обеспечения, адресная государственная соцпомощь, пенсии, социальное страхование и другие услуги) посредством оперативных, упрощенных процедур.

В 2019-2025 годах в Баку и регионах республики планируется создать 31 центр DOST – пять в Баку, по два - в Сумгайыте и Гяндже, остальные – в других регионах республики.

Отметим, что 14-16 мая в Баку проходит Региональный форум социальной защиты ISSA для Европы. В нем принимают участие старшие должностные лица организаций-членов ISSA в Европе, а также министры и высокопоставленные представители правительства, политики, эксперты из 35 стран.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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